CHP Hatay krizini aşamıyor

Savaş’a son anket sonuçlarını aktaran CHP Genel Başkanı, Hatay’da adayımız değil adayımıza destekçimiz ol dedi. Lütfü Savaş’tan “adaylıktan çekerseniz bağımsız aday olurum” yanıtını alan Özel parti kurmayları ile bir araya geldi. Gözler CHP Genel Merkezi’nin Hatay için alacağı karara çevrildi.



Siyasi partilerin yerel seçimlerde yarışacak adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmesi için son saatlere girilmesine rağmen CHP henüz Hatay Büyükşehir adayı için hala karar veremedi.

CHP Genel Başkanı Ankara’da Lütfü Savaş ile buluştu, “son anketler seni göstermiyor, yerelde seçmenden tepkiler var, adaylıktan çekil” dedi. Özel, belirlenecek yeni aday için Savaş’tan destek istedi.



Adaylık konusunda geri adım atmayacağını söyleyen Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanına “Beni ilan etmezseniz Bağımsız aday olurum” yanıtını verdi.



Hatay CHP teşkilatının kendisine desteğini hatırlatan Savaş’tan “çekiliyorum” yanıtını alamayan Özel, Parti Genel Merkezinde partisinin kurmayları ile bira araya geldi.



Ulusal Kanal’ın ulaştığı Lütfü Savaş’a yakın bir kaynak “ Hatay örgütümüz de Özgür Özel de Lütfü beyi istiyor İstanbul ekibi dayatma yapıyor” diyerek krizin nedeni olarak Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti.



Liderlik zaafı olarak değerlendirilen Hatay krizinin aşılıp aşılmayacağı ise önümüzdeki saatlerde belli olacak.



Öte yandan CHP'nin DEM Parti ile açık işbirliği yaptığı Mersin'in Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Dem Parti yaptığı açıklamada İstanbul'un bazı diğer ilçeleri ile Adana üzerinde de görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.



