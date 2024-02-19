İliç halkı, maden sahasında yabancı firma istemiyor.



Erzincan İliç’te toprak kaymasının yaşandığı Anagold Çöpler Altın Madeni, Türkiye'deki en büyük altın madenleri arasında yer alıyor. İliç ve çevresine önemli oranda istihdam sağlıyor.



Faciada ihmallerin ortaya çıkmasıyla birlikte madenin lisansı iptal edildi, faaliyet durduruldu. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var; istihdam… Ajans Erzincan Genel Müdürü Gazeteci Zeki Demirbaş, izlenimlerini Ulusal Kanal yayınında aktardı.



Yarattığı istihdama rağmen Çöpler Madeninin yüzde 80’i Kanada merkezli SSR Mining şirketine ait… Yani Türkiye topraklarından çıkarılan altın, yabancı firmalara kazandırıyor. İliç halkı, ilçeye istihdam sağlayan madenin kapatılmamasını, ancak Türkiye’nin cevherlerinin Türk firmalar tarafından çıkarılmasını istiyor.





