CHP'de 80 Kişi İstifa Etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterildi. Kararın ardından CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi istifa etti.

İl Başkanı İsa Şahin "Mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun önünü açmak ve partimizin sağlıklı bir şekilde seçim süreci geçirmesini sağlamak ve hiçbir olumsuzluğa ve huzursuzluğa neden olmamak için istifa etme kararı aldık." dedi.

İstifa edenlerin arasında CHP İl Başkanı İsa Şahin ve yönetiminin yanı sıra Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi de bulunuyor.