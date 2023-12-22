CHP'de 80 Kişi İstifa Etti

CHP Kırşehir İl Başkanı İsa Şahin ve Merkez İlçe Başkanı ile teşkilatta görevli 80 kişi, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeniden aday gösterilmesinin ardından istifa etti.

CHP'de 80 Kişi İstifa Etti
CHP'de 80 Kişi İstifa Etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterildi. Kararın ardından CHP Kırşehir teşkilatlarında görevli 80 kişi istifa etti.

İl Başkanı İsa Şahin "Mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun önünü açmak ve partimizin sağlıklı bir şekilde seçim süreci geçirmesini sağlamak ve hiçbir olumsuzluğa ve huzursuzluğa neden olmamak için istifa etme kararı aldık." dedi.

İstifa edenlerin arasında CHP İl Başkanı İsa Şahin ve yönetiminin yanı sıra Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi de bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

# chp # Kırşehir # istifa
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