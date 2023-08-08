CHP'de değişim çağrıları karşılık bulmuyor! Ataşehir Belediye Başkanı, İmamoğlu'na tepki gösterdi

Yerel seçimler öncesi CHP'de moral bozukluğu artıyor. Değişim çağrılarına da tepki büyük.

Değişim çağrısının başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilerin odağındaki isim.

Son olarak CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu'na mesaj verd. İmamoğlu'nun değişimin yol haritasını bilmediğini söyledi. İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı, "İmamoğlu’na dedim ki, bana şu değişimi anlat. Ben bilmiyorum dedi. Sen hangi değişimden bahsediyorsun? CHP kimsenin kariyer yapma yeri değildir." dedi.

İlgezdi, seçmenin CHP'ye küskün olduğunu ifade etti, bu süreçte değişim hareketini hatalı bulduğunu söyledi.