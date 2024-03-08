CHP'de DEM Parti'yi koruma telaşı

Burcu Köksal’ın DEM Parti çıkışının ardından CHP’de kılıçlar çekildi.



İmamoğlu bu çıkışın ardından harekete geçti Özgür Özel’i aradı. CHP Genel Merkezi kaynakları İmamoğlu’nun Özgür Özel’den, Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Burcu Köksal’ın bu görevden istifasını istemesi için baskı yaptı.



İmamoğlu’nun istifa talebi Cumhuriyet Halk Partili vekillerin vetosuna takıldı. Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiği bilinen CHP Grubu istifa talebine sert tepki gösterdi.



Ulusal Kanal’ın ulaştığı parti kaynakları, CHP’li Vekiller’in Burcu Köksal’ın grup başkan vekilliğinden istifasının istenmesi durumunda Ali Mahir Başarır için güven oylaması yaparak görevden alacaklarını Özgür Özel’e ilan ettiklerini aktardı.



Meclisteki CHP grubunun Burcu Köksal’dan yana tavır alması eleştirilerin Kemal Kılıçdaroğluna

Eski CHP Genel Başkanı kendini, "Benim DEM ya da herhangi bir partinin dışlanması ile ilgili bir görüşü, sözü savunmam mümkün olabilir mi? Genel başkanlığım sırasında ötekileştirmeye karşı mücadele etmedim mi?” sözleri ile savundu.

CHP’ye yeni bir operasyon yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır" dedi.



CHP Genel Merkezi’nin kırmızı çizgisi haline gelen DEM Parti’den de Burcu Köksal’a ilişkin yorumlar gelmeye devam etti. DEM Parti’li isimler de Ekrem İmamoğlu gibi Burcu Köksal’ın görevden alınması gerektiğini söyledi.



