CHP'de yerel seçim endişesi!

Yerel seçimlere geri sayım başladı, CHP'de karamsarlık hakim.

SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP'de bir bölünme riski gördüğünü dile getirdi.

CHP çevresindeki gazetecilerden İsmail Saymaz da yerel seçimlerle ilgili ittifak endişesini dile getirdi. Saymaz CHP ve İyi Parti ittifakı olmazsa CHP'li belediyelerin kaybedileceğine vurgu yaptı. Saymaz, "HDP ve iyi Parti seçmenlerinin büyük desteği oldu. Bu ittifak sağlanmazsa yani Mart 2024 seçimlerinde iyi Parti kendi adaylarını çıkarırsa üzgünüm bu büyük şehirlerden dikkate değer bir kısmı AK partiye geçer." dedi.

İyi Parti ise yerel seçimlere giden bu süreçte seçimlere tek girme çıkışlarını sürdürüyor.

"GEREKİRSE GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLURUM"

CHP'de yerel seçim krizleri sürerken iç kargaşa da devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel "genel başkanlık" için yeni bir çıkış yaptı.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrılarını da değerlendirdi. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kalması gerektiğine işaret etti.