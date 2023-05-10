CHP'den "Dersim" ile helalleşme sözü

Atatürk’ün talimatıyla bastırılan “Dersim İsyanına” bu sözlerle sahip çıkan Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti kurmaylarından da destek geliyor..

CHP Diyarbakır milletvekili adayları Sezgin Tanrıkulu, Ali İhsan Merdanoğlu, Abdurrahman Ergin ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Özgür Özel burada Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrılarına dikkat çekti.

Özgür Özel’e, CHP'nin "helalleşme" siyasetiyle ilgili sorular yöneltildi. Özel, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye Dersim’le helalleşecek" dedi.

- Kemal Bey'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dersimle helalleşip helalleşmeyeceğini soruyorlar. Kemal bey Dersimli, Tuncelili bir ailenin, fakir bir ailenin yedi çocuğundan dördüncüsüdür. Biz Dersimli yoksul bir ailenin yedi çocuğundan dördüncüsünü kendimize genel başkan yaparak Dersimle helalleşmişiz. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı yaparak da Türkiye de Tunceli ve Dersimle helalleşmiş olacaktır.