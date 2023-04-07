CHP'nin montajlı miting fotoğrafı alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitinginden paylaşılan bir görselin, üzerinde oynanmış olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta yapılan kurguda boş kalan alanların doldurulmaya çalışıldığı görüldü. Çok sayıda kişi yapılan montajın amatörlüğünü ti'ye aldı.

CHP'nin montajlı miting fotoğrafı alay konusu oldu
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14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler mitinglerin startını verdi. Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti. Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, Trabzon'da 1 saatlik bir miting yaptı.

Yenişafak'ın haberine göre, basına yansıyan fotoğraflarda mitinge katılımın az olduğu görüldü. Bu durumun ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf dolaşıma sokuldu. Bazı CHP'li hesaplar, miting alanını dolu göstermek için shoplu fotoğrafı paylaşmaya başladı.

FOTOĞRAFIN ÜZERİNDE OYNANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafın üzerinde, profesyonel olmayan bir shop çalışmasının yapıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

CHP'nin photoshop'lu miting fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü, çok sayıda kişi yapılan montajın amatörlüğünü ti'ye aldı.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Bir kullanıcı "Montaj olduğunu anlamak çok kolay. Kırmızı tişörtlüyü takip edin. Her yere montajlanmış" ifadelerini kullandı.

CHP'nin montajlı miting fotoğrafı alay konusu oldu - Resim : 1

Bir başka kullanıcı ise "Fotoşopta bile acemi bunlar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin montajlı miting fotoğrafı alay konusu oldu - Resim : 2

CHP'nin montajlı miting fotoğrafı alay konusu oldu - Resim : 3

CHP'nin montajlı miting fotoğrafı alay konusu oldu - Resim : 4

CHP'nin montajlı miting fotoğrafı alay konusu oldu - Resim : 5

# chp # cumhuriyet halk partisi
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