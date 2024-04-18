CHP'nin yeni grup başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir oldu

CHP TBMM Grubu, Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine yeni grup başkanvekilini belirlemek için toplandı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, partisinin yeni grup başkanvekili oldu.

CHP'nin yeni grup başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir oldu

Kapalı yapılan grup toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

Grup başkanvekilliği için CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aday oldu.

Yapılan seçimde Murat Emir 66, Sevda Erdan Kılıç ise 48 oy aldı. İlk turda seçilen Emir, partisinin yeni grup başkanvekilliği görevini üstlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de oylama sonrası grup salonuna gelerek hem adayları tebrik etti hem de kürsüden bir konuşma yaptı.

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