Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Helallik istemek bizim zayıflığımız değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Adıyaman'da helallik istemesini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- Yaraları saracağız, sarıyoruz. Yıkılanların yerine daha iyisiyle yenisini yapacağız, gönülleri alacağız, insanımızın önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat inşallah sereceğiz. Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil, milletimizle aramızdaki samimi muhabbetin ifadesidir. Milletimizle böyle bir gönül bağı olmayanlar adeta deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler bu hasbi muhabbetin manasını kavrayamaz. Onun için dikkat ederseniz deprem anından beri bu kifayetsiz muhterislerin hiçbirini muhatap almadık, cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar da mal derdinde. Aramızda böyle bir fark var.