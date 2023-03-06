Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 104'e yükseldi. Bugün depremin 4. Haftasını geride bırakırken yaşadığımızın afetin büyüklüğünü daha iyi görüyoruz. Deprem bölgesindeki yıkık ve ağır hasarlı binaların sayısı 230 bini buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor.

- Konteyner şehirlerin kurulumuna hız verdik. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurmak. Gerekirse konteyner sayısını daha da artırabiliriz.

- Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek uygulamalarını devreye alıyoruz. Esnafımız hasarsız iş yerlerini açmaya, fabrikalarımız üretime başladı. Bugüne kadar 6 bin geçici hizmethane kurarak esnafımızın hizmetine sunduk.

- Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin yardım yaptık.

- Amacımız 2 ay içinde 244 bin konutun inşaasına başlamaktır. Bugün itibariyle 22 bin konutun inşasına geçilmiştir

- Depremde yıkılanlarla birlikte tüm şehirlerimizi medeniyet ve kültür değerleriyle de bir bütün olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur.

- Fay hatları, dere yatakları ve heyelan bölgelerine bina yapma dönemi bitmiştir. Sorumluluğu yerine getirmeyen kurumlardan hesap sormayı vazife kabul ediyoruz

- 10 Mart cuma günü Anayasa’nın bize verdiği yetki ile süreci başlatıyoruz.

Ayrıntılar geliyor....