Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının satır başları şöyle:

- (Deprem bölgesi) Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı.
- İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz.
- 3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz.

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