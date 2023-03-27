Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının satır başları şöyle:
- (Deprem bölgesi) Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı.
- İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz.
- 3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz.
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