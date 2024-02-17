DEM Parti ve CHP İstanbul ve Mersin'de anlaştı!

"Mersin, Akdeniz, Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı"... İşte bu sözlerle iş birliğini açıkladı. CHP ile Dem Parti İstanbul ve Mersin'de anlaşma sağladı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve Dem Parti arasındaki aday pazarlığı devam ediyor. Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme süreci sonrası pazarlıkta vites yükselten Dem Parti "kent uzlaşısı" adı altında CHP ile bazı yerlerde ortak aday çıkardıklarını itiraf etti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan CHP ile ortaklaştıkları il ve ilçeleri açıkladı. Adana ve İstanbul'un bazı ilçeleri için de temasların devam ettiğini bildirdi.

- Mersin, Akdeniz, Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmeler sürüyor.

Bu açıklama sonrası gözler artık CHP'ye çevrildi. 20 Şubat'a kadar devam eden aday açıklama sürecindeki CHP'nin Esenyurt'ta Ali Gökmen'i adaylıktan çekeceği belirtiliyor.

Bu kapsamda Gökmen'in yerine CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçiyor. Dem Parti'nin de Topkaya'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Yine Dem Parti ile anlaşılma nedeniyle CHP'nin Mersin'in Akdeniz ilçe adayı Nesibe Teker Hazim'i de adaylıktan çekmesi bekleniyor.

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 17 Şubat'ta HDP çizgisinde siyasetler yürüten Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü. CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmaya ilişkin kulislerde bu görüşme; "Özel'in İstanbul için destek arayışı" olarak yorumlandı.