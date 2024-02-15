DEM Parti Eş Başkanı "tavşan aday" benzetmesine tepki gösterdi

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan isim vermedi ancak, "Bizi oy deposu olarak görenler, kulaklarını açsın" sözleriyle iş birliği yaptıkları CHP’yi hedef tahtasına koydu. DEM Parti'nin İstanbul adayına "tavşan aday" benzetmesi yapanlara tepki gösterdi.

Bakırhan yaptığı açıklamada, "Aday çıkarsak, 'İşte bir yerlerden talimat aldılar' diyorlar. Aday çıkarmasak yine, 'Bir yerlerden talimat aldı' diyorlar. Onların derdi 31 Mart'ta sandık..." dedi.

Bakırhan iktidar ve muhalefetin aynı olduğunu söyledi, “Müteahhitlerle rantçılar arasında bir seçim yapmayacağız” dedi. Bakırhan konuşmasında, "Çünkü bunların derdi iktidarla muhalefetle ana muhalefetle birlikte 21. yüzyılda Kürt halkını yine sömürge gibi yönetmektir. Bizim yolumuz müteahhitler ve rantçılar arasında tercih yapmak değildir." ifadelerini kullandı.