DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi

Diyarbakır Sur'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden DEM Parti belediyesine Mülkiye Müfettişi atandı.

DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Türk bayrağının kaldırılması, Kürtçe tabelaya vergi indirimi, İstiklal Marşı'nın okunmaması gibi skandallara imza atan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti yöneticileri, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip hakaret içerikli sözler sarfetmişlerdi. Yaşanan olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mülkiye Müfettişi atandığını duyurdu. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

İSTİKLAL MARŞI OKUTULMAMASINA SORUŞTURMA

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinde İstiklal Marşı'nın okutulmaması, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinde Türk bayrağının kaldırılması olaylarıyla ilgili de Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı da belediyede İstiklal Marşı'nın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması hakkında soruşturma başlattı.

Bakan Yerlikaya'dan DEM Partili Diyarbakır ve Mardin Belediyelerine dair açıklama!Bakan Yerlikaya'dan DEM Partili Diyarbakır ve Mardin Belediyelerine dair açıklama!Gündem
# DEM Parti # Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı # diyarbakır # Sur
Çok Okunanlar
ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!
ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!
DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi
DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
Kırklareli'nde tarihi bina yandı
Kırklareli'nde tarihi bina yandı
İzmir'de suya indirim yapıldı
İzmir'de suya indirim yapıldı
Öne Çıkanlar İsrail'den başarısız saldırı girişimi | ULUSAL HABER İsrail'den başarısız saldırı girişimi | ULUSAL HABER Milli Savunma Bakanlığı'nda Savunma Muhabirliği Eğitimleri başladı! Milli Savunma Bakanlığı'nda Savunma Muhabirliği Eğitimleri başladı!