DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi

Türk bayrağının kaldırılması, Kürtçe tabelaya vergi indirimi, İstiklal Marşı'nın okunmaması gibi skandallara imza atan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti yöneticileri, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip hakaret içerikli sözler sarfetmişlerdi. Yaşanan olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mülkiye Müfettişi atandığını duyurdu. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2024

İSTİKLAL MARŞI OKUTULMAMASINA SORUŞTURMA

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinde İstiklal Marşı'nın okutulmaması, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinde Türk bayrağının kaldırılması olaylarıyla ilgili de Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı da belediyede İstiklal Marşı'nın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması hakkında soruşturma başlattı.