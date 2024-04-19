DEM Parti'nin Diyarbakır'daki ilk işi Türk Bayrağı'nı kaldırmak oldu

DEM Parti Diyarbakır'da belediyenin toplantı salonundaki Türk Bayrağı'nı kaldırdı. Türk Bayrağı'nın kaldırılması tepkilere neden oldu.

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki ilk işi Türk Bayrağı'nı kaldırmak oldu
DEM Parti'nin Diyarbakır'daki ilk işi Türk Bayrağı'nı kaldırmak oldu
Editör: Uğur Çam

DEM Parti, Diyarbakır'da belediyeyi kazandı. Belediye Başkanı olan Serra Bucak Küçük'ün başkanlık ettiği ilk meclis toplantısında ise dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Daha önce kürsünün yanında bulunan Türk Bayrağı'nın yerinden kaldırıldığı görüldü. 

Türk Bayrağı'nın kaldırılması tepkiyle karşılandı.

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki ilk işi Türk Bayrağı'nı kaldırmak oldu - Resim : 1

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki ilk işi Türk Bayrağı'nı kaldırmak oldu - Resim : 2

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# DEM Parti # diyarbakır # türk bayrağı
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