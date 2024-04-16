Devlet Bahçeli'den HDP ve DEM Parti kapatılsın çağrısı!

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda güven tazeleyerek yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli, yeni genel başkanlık döneminin ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bahçeli, "Türk milleti hükmünü vermiştir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, "Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve siyasi partilere hayırlı olması da temennimizdir." dedikten sonra yerel seçimle ilgili değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbet farklıdır. İkisini birbirine karıştırmak fahiş bir yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde, genel seçimlerde partilerdir, bununla mündemiç ülkenin ve uluslararası ilişkilerin bütününü kapsayacak program ve projeleridir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. 'Yerelde iktidar olduk' diyenler hayal âlemindedir. Türkiye’de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesidir."

Seçime katılımların düşük olduğuna dikkat çeken Genel Başkan, "Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanının “yüzde 25’lik cam tavanı çatlatma” masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. Kaldı ki, tavanı çatlak olanın temeli çürüktür, ayakta kalması mucizelere bağlıdır." dedi.

"HDP VE DEM PARTİ KAPATILMALI"

Bahçeli'nin gündeminde HDP'nin kapatma davası da vardı. MHP Lideri, HDP'nin kapatılmasını ve sıranın DEM Parti'ye gelmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli şunları söyledi: