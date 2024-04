Dünya Bankası'nın Türkiye'ye vereceği kredinin şartları ortaya çıktı! Şartlar arasında LGBT dayatması da var

Dünya Bankası, Türkiye'ye 18 milyar dolar ek finansman sağlama kararı aldı. Böylece Dünya Bankası'nın Türkiye'ye aktardığı kaynak, 17 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseltildi. Dünya Bankası, milyarlarca dolar krediyi vermek için bir çok şart öne sürdü.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye öne sürdüğü şartlardan dikkat çekici olanlarından biri LGBT dayatması. Batı'nın sık sık kültürel anlamda Türkiye'ye dayattığı LGBT, bu sefer de Dünya Bankası'nın öne sürdüğü şartlar arasında yer aldı. Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulunca Türkiye için hazırlanana "Ülke İşbirliği Çerçevesi" metninin içerisinde, "kırılgan gruplar" olarak adlandırılan LGBT gibi oluşumların yaşam şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Metinde geçen orijinal ifade şu şekilde:

"To address income and other inequalities, the focus will be to improve jobs for women, youth and vulnerable groups; reduce disparities in health and education access and quality; and support resilient municipal infrastructure and services."