Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek finansman

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporunu yayımladı.

"IMF ile eş görmemek lazım yani IMF'yle çok ayrı bir yapısı var artık Dünya Bankası'nın."

Banka, Türkiye'de enflasyonun Mayısta zirveyi gördükten sonra kademeli olarak gerileyeceğini belirtti. Bankanın raporunda, "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye ekonomisinin ise bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

"Zaman zaman hibeler de sağlıyor. Bunlar kullanmakta yarar var çünkü ucuz maliyetli. Yani uluslararası tefecilerden almkatansa Dünya Bankası'ndan yararlanmak çok daha avantajlı olabilir."

Öte yandan Dünya Bankası Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek finansman verme kararı aldı. Türkiye'ye aktarılan kaynak tutarı 17 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseltildi.