Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Açıklama! "İsrail'in Nihai Hedefi Türkiye"

Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a konuşan Devlet Bahçeli, İsrail-Filistin savaşına ilişkin görüşlerini paylaştı. Bahçeli, İsrail'in nihai hedefinin Türkiye olduğunu belirtti. Bahçeli ayrıca Hamas'ın vatanını savunduğuna dikkat çekti. Terör örgütü olmadığını vurguladı.

Devlet Bahçeli, İsrail ve Filistin arasında ateşkesin gerçekleşmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli buna karşın, ateşkesin bir çözüm olmadığını da sözlerine ekledi. Bahçeli, "Yine çok sayıda Filistinli katledildi. Üzüntümüz tarifsiz. Öfkemiz tanımsız ve tahditsiz." dedikten sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazzeli mazlumların oluk oluk kanı dökülüyor. Biraz vicdanı, biraz insafı, biraz izanı, biraz da insani değeri olan hiç kimse İsrail’in korkunç saldırılarına duyarsız ve duygusuz kalamaz. Gazze’de vahşet kol geziyor. Cinayet otomatiğe bağlanmış. Yıkılmış, yakılmış, yerle bir edilmiş ve harap bitap düşmüş bir şehrin adeta iniltileri duyuluyor. Göz göre göre hem savaş suçu hem de insanlık suçu işleyen haydut bir devletle karşı karşıyayız. İki aydır bebekler, çocuklar, kadınlar, diğer savunmasız Filistinliler bombaların hedefi oluyor. İsrail güvenli diyerek sivilleri sürdüğü Gazze’nin güneyine karadan saldırdı. Katliama hız verdi. Çok acıklı sahneler yaşanıyor. Toza toprağa bulanmış, yüzü gözü kan içinde olan sabilerin çırpınışları, anaların feryatları, arşa yükselen beddualar inanıyorum ki terör devleti İsrail’i mahvı perişan edecektir. Ateşkes rejimi derhal tesis edilmelidir. İki tarafta ellerini tetikten çekmelidir. İtidal ve sükûnet mutlaka hayata geçmelidir.

"İsrail'in Temel Amacı Gazze'nin Filistinlilerden Arındırılması"

Bahçeli, İsrail'in Gazze'yi Filistinlilerden arındırmak istediğini belirtti. Bahçeli, "Meşhur bir anlatımla söyleyecek olursak, savaş siyasetin başka araçlarla devamı dışında bir şey değildir. İsrail’in temel amacı Gazze’nin ve Batı Şeria’nın Filistinlilerden arındırılmasıdır. Hamas'la savaş kisvesi altında bir halkın sürgün edilmesi ve soykırıma tabi tutulması için bütün şiddet yöntemleri kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı. Bahçeli Mossad'ın Türkiye'deki Hamas üyelerine yönelik operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin de "Eğer böylesi bir teşebbüs olursa da karşılıksız ve cevapsız bırakmamak için bütün tedbirleri almak güvenliğimiz ve iç huzurumuz açısından mecburiyettir. Türkiye’de suikast planlayan casuslar doğduklarına pişman edilmelidir." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Nihai Amacı Türkiye'dir"

Bahçeli, ABD'nin İsrail'e desteğine de değindi. Bahçeli, "İsrail, ABD olmadan bir hiçtir. Şu anda atılan her bombanın, canı alınan her Filistinli’nin vebali aynı zamanda ABD’nin üzerindedir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Meselenin can alıcı noktası da büyük İsrail devletinin kurulma projesidir." ifadelerin kullandıktan sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

- Nil’den Fırat’a kadar sözde vaat edilmiş topraklara hâkimiyet kurmak, İsrail’in inanç bazlı ve tarihi arka planı olan alçak bir hedefidir. Bu hedefin nihai aşaması Türkiye’dir. İsrail Ortadoğu’ya tutunup yayılma istidadı gösteren 75 yıllık bir kanser hücresidir.

"Netanyahu Lahey'de Yargılanmalıdı"

Bahçeli, "Netenyahu canidir, bebek katilidir." dedikten sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Siyonizm tehdidinin şu anda ki taşıyıcı bedenidir ve insanlığa doğrultulmuş namludur. Gerçi İsrail halkı da artık Netenyahu’nun uykularını kaçırmaktadır. Toplumsal tepki ve itirazlar yükseliş halindedir. İsrail yönetiminde çatlak seslere, muhalif tepkilere şahit olunmaktadır. Savaş Kabinesi’den bir bakanın Netenyahu’yu sert sözlerle eleştirmesi medyaya kadar yansımıştır. Netenyahu köşeye sıkışmıştır. Ve canını aldığı, kanını döktüğü masumların vakti ve saati geldiğinde misliyle bedelini ödeyecektir.

Bahçeli, Netenyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini belirterek, "Türkiye bu hususta cesur ve öncü bir rol oynamaktadır. Binlerce dilekçe, tevsik edilmiş belge ve bulgularla birlikte Lahey’e gönderilmiştir. Bu işin peşi bırakılmamalıdır. 21’inci yüzyılda sayıları 16 bini aşan savunmasız ve sivil insanı öldürmenin mutlaka hukuki ve cezai bir sonucu olmalıdır. Öngörüm şudur ki, Netenyahu, tıpkı Miloseviç ve Ratko Mladiç gibi yargılanacaktır. Bosna’da soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işleyen ve sonuçta da cezalandırılan canilerle Netenyahu arasında hiçbir fark yoktur." dedi.

"Hamas Halkını Savunuyor"

Bahçeli, Türkiye'nin Hamas'a karşı bakışının Batı tarafından eleştirilmesine karşılık, "Bize göre Hamas halkını savunuyor. Terör örgütü arayanlar elini tutup silah ve mühimmat verdiği bölücü hainlere bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

"İki Devletli Çözümden Başka Seçenek Yok"

Bahçeli, İsrail-Filistin arasında süren savaşın çözümü için iki devletli yapıyı ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'i işaret etti. Bahçeli uluslararası toplumun da yavaş yavaş bu çözüme yaklaştığını kaydetti. Bahçeli şunları söyledi:

- Öncelikle iki devletli bir çözümden başka seçenek yoktur. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü güvenceye alınmış Filistin devletinin kurulması tarihen ve hukuken ertelenemez bir zorunluluktur. Uluslararası toplumun bunu yavaş da olsa kabullenmeye başladığı anlaşılmaktadır. Filistin huzura ve dirliğe kavuşmadan Ortadoğu’nun ve dünyanın güvenliğinden ve barışından söz etmek akıl işi değildir.

Bahçeli, ayrıca İsrail'in Filistin'e tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, İsrail'in nükleer başlıklı silahların tespitinin de yapılması gerektiğini belirterek, "Şayet Gazze’nin güvenliğini sağlamak gündeme gelirse bunu ya Türkiye ya da İslam ülkelerinin katılım ve katkısıyla teşkil edilecek barış gücü bu görevi yerine getirebilecektir." dedi.