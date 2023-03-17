DSP kararını verdi: Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı?

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Aksakal, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu.

Aksakal, aday çıkarmanın kendileri için gerçekçi bir boyutu olmadığını belirtirken “Parlemento seçimlerinde DSP etkin bir noktada yer alacaktır. Kısaca tribünde değil sahada olmayı hedefliyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği, halkımızın refahı ve mutluluğu bunlar çok önemli. Güçlü devlet anlayışıyla siyasette biz de yer alacağız. Önümüzdeki süreçte Türkiye, büyük bir küresel kıskacın içerisindedir. Üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrili bir noktadayız. Macera arama noktasında değiliz.” Dedi.

“HDP’NİN ‘PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR’ DEMESİ BİZİM ÖN ŞARTIMIZ”

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’ye ilişkin yaptığı değerlendirmede “HDP’nin yaklaşık 40 yıldır süren bir ayrılıkçı bir terör örgütünün siyasi ayağı olarak organik bağ içerisinde olması DSP’nin asla ve asla kabul etmeyeceği bir hadisedir. HDP’nin ilk yapması gereken PKK denilen bölücü, kanlı terör örgütünün, bir terör örgütü olduğunu Türkiye ve Dünya’ya duyurmasıdır. Bu partimizin ön şartıdır.” Dedi.