DSP'de 'Cumhur' depremi: İstifalar peş peşe geldi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Onur İste ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova partisinin AK Parti ile ittifak kararı üzerine görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

DSP'de 'Cumhur' depremi: İstifalar peş peşe geldi
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini açıklamıştı.

Aksakal’ın açıklamalarının ardında DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “"Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim." Dedi.
 
Ayrıca DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe de partisinin AK Parti ile ittifak kararı üzerine görevinden istifa etti.

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