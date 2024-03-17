Erdoğan Konya'da CHP'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitinginde konuştu. Erdoğan’ın gündeminde CHP ve Dem Parti'nin yerel seçim işbirliği vardı. Erdoğan, CHP’nin kent uzlaşısı adı altında Dem Partiyle belediye meclislerini paylaştığını söyledi.





- Altılı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Mahalli İdareler Seçimleri'nin kendine özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP yine DEM ile gizli saklı iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlerle hareket ediyor.