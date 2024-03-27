Erdoğan'dan DEM Parti'ye İstanbul mesajı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tokat’ta önce Dem Parti’nin Kandil bağlantısı ve CHP ile ittifak bölgelerine dikkat çekti. Ardından da DEM Parti’nin meşru muhatap olması için önce kendisini ispatlaması gerektiğini söyledi.

"Kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Parti yönetiminin önce hem ülkeye hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor."

Erdoğan’ın sözleri seçim öncesi Dem Parti’ye verilen bir mesaj olarak algılandı. Zira Cumhurbaşkanı bir gün önce de İstanbul mitinginde DEM Parti’den hiç söz etmedi.

Seçim sürecinde PKK/Dem Parti içindeki çelişkiler iki çizgi olarak öne çıktı. Kandil, CHP ile ittifaka zorladı ve uygulattı. İkinci çizgi ise DEM Parti’nin CHP ile ittifak yerine seçime ayrı katılmasını savundu. Ahmet Türk, Leyla Zana, Selahattin Demirtaş bu görüşleri ile Kandil’den ayrıldı.

Türk-Zana-Demirtaş üçlüsü kayyum atamaları ve çözüm konularında iradenin CHP’de değil Erdoğan ve AK Parti’de olduğuna işaret etti.

"Kendilerini (… )önce hem ülkeye hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor."

Erdoğan’ın açıklamaları üzerine Dem Parti MYK’sından yazılı açıklama yapıldı.

"Bunlar beyhude çabalardır. Başta AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, DEM Parti’nin iradesini görmek isteyenlerin başka yerlere bakmasına gerek yok, Newroz meydanlarına, seçim mitinglerimize bakmaları yeterlidir. DEM Parti, iktidarın oyunlarını boşa çıkarmaya devam edecektir.”

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın da yerel seçimler öncesi cezaevinden açıklama yapacağı siyaset kulislerine yansıdı. Konu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruldu.

Özel’in Demirtaş’a yönelik ifadeleri “Demirtaş’a İstanbul ittifakını bozacak söylemlerden kaçınması uyarısı” olarak okundu.