Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki! "Darbe şakşakçılığını bıraksın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta ve Burdur mitinglerinde konuştu. Erdoğan, CHP'deki para sayma görüntülerini ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklama yapması gerektiğini söyledi. "Özgür efendi darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın" dedi.

Editör: Uğur Çam
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önce Ispartalılara sonra da Burdurlulara seslendi. CHP'ye para sayma görüntüleriyle ilgili tepki gösterdi. Kamuoyuna açıklama yapılmadığını ifade etti. Erdoğan, CHP'nin görüntülerle ilgili 3 maymunu oynağını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'daki konuşmasında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yüklendi.

Erdoğan'ın gündemlerinde ekonomi de vardı. Enflasyonla mücadele konusunda vatandaştan yine sabır istedi.

Refah kaybı olduğunu söyleyen Erdoğan, ekonomide uygulanan programın yılın 2 .yarısından sonra sonuç vereceğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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