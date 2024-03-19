Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: "Ankara Yavaş'lıktan kurtulmalı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Mamak’taki açılış töreninde vatandaşa seslendi. Erdoğan CHP’nin vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

"Devasa bütçelere rağmen hiçbir eserleri yok. Ankara'da yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Ankara'nın "yavaş"lıktan kurtulması bir an önce hızlanması gerek."