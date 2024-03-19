Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: "Ankara Yavaş'lıktan kurtulmalı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara’da toplu açılış töreninde CHP’ye yüklendi… Burcu Köksal üzerinden Dem Parti’ye göz kırptı. CHP’nin belediye hizmetlerini yerine getirmediğini söyleyen Erdoğan “Ankara ‘Yavaş’lıktan’ kurtulmalı” dedi.

Editör: Uğur Çam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Mamak’taki açılış töreninde vatandaşa seslendi. Erdoğan CHP’nin vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

"Devasa bütçelere rağmen hiçbir eserleri yok. Ankara'da yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Ankara'nın "yavaş"lıktan kurtulması bir an önce hızlanması gerek."

Tayyip Erdoğan, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın ifadeleri üzerinden Dem Parti’ye göz kırptı.

"Hizmet ederken kimsenin kökenine mezhebine bakmadık. Belediyelerimizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. Asla ırkçı, faşist zihniyetten olmadık."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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