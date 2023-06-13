Eski HDP İstanbul Eş Başkanı yakalandı: Ankara'da yakayı ele verdi! Hakkında 12 yıl hapis cezası bulunuyor

Ankara'da polis ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.

Ankara Başsavcılığı'nın talimatıyla, D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı.

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E'nin geçmişte de PKK/KCK'nın siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan D.E. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlarından da işlem yapılacağı öğrenildi.