Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği TBMM'de

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Teklif gazetemiz baskıya girdiği saatlerde oylamaya sunuldu. Finlandiya’nın üyeliği geçen hafta da TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülmüş, komisyonda yapılan oylama sonucu teklif oy birliği ile Genel Kurul’a sevk edilmişti. Oylamaya HDP katılmazken diğer partiler “evet” dedi.Komisyon görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, NATO için “yararlı bir dayanışma örgütü” görüşünü savundu. Finlandiya’nın üyeliğinin NATO’yu güçlendireceği iddia edildi, İsveç’in üyeliği için sıcak mesajlar verildi. İktidar milletvekilleri ise NATO’nun terörle mücadelede beklentileri karşılamadığını belirtti. NATO üyesi ülkelerin terörü desteklediğini de söyleseler de milletvekilleri Finlandiya’nın katılımına “evet” dedi.

"NATO CAYDIRICI"

Komisyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar şöyle konuştu:

- Finlandiya'nın üyeliğinin NATO ittifakını güçlendireceğini, tehditlere karşı ittifakta külfet paylaşımına katkıda bulunacağına, NATO'nun caydırıcılığına, bölge güvenliğine ve terörle mücadeledeki kararlılığımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Finlandiya'yla müttefiklik ilişkimizin aynı zamanda ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine de katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz.

İYİ PARTİ İSVEÇ’E SICAK

İYİ Partili Aydın Adnan Zengin de konuşmasında Türkiye’nin NATO üyeliği teklifinin ardından yaptığı açıklamaları “ciddi bir üslup hatası ve hatta hoyratlık” olarak tanımladı:

- NATO’nun Türkiye’ye ihtiyacı büyüktür elbette ama NATO geçmişte de bugünde de ve görünür gelecekte de Türkiye açısından yararlı bir dayanışma örgütüdür. Elbette, İsveç’ten taleplerimizde ısrarlı olalım. Ancak bunu yaparken menfaatleri Türkiye’nin de stratejik menfaatleriyle örtüşen bu kuruluşa özellikle içinde bulunduğumuz bu çok kritik konjonktürde zarar vermeyelim. İktidar, uluslararası ilişkilerde ince çizgi tutturmakta çok mahir değil ama burada ince çizgi gerçekten, ulusal çıkarlarımızın bir gereğidir; bunu da kayda geçirmek istiyorum.

ÇAKIRÖZER: "GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Finlandiya’nın NATO’ya katılımının İsveç’in güvenlik kaygılarını gidereceğini savundu:

- Gerçek anlamda teröre destek noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleriyle önümüzdeki dönemde İsveç’in de NATO üyesi olması hâlinde hakikaten sadece NATO’nun kuzey kanadının değil, NATO ittifakının genelinin güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umarım o konuda da İsveç üzerine düşeni yapar.

"NATO ÜLKELERİ BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAMIYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar da “Zaman zaman NATO içerisinde karşı karşıya geldiğimiz konular da olabiliyor ve olması da doğaldır. Çünkü en başında bizim terörle mücadelemiz konusunda belli başlı NATO ülkelerinin Türkiye'nin beklentilerini yeterince karşılamayan pozisyonlar içinde oldukları, hâlen de bu durumlarını devam ettirdikleri söz konusudur, bu hakikati hepimiz biliyoruz.” diye konuştu.

CHP’li Ahmet Ünal Çeviköz ise Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

- Elbette arzumuz İsveç'le yaşanmakta olan sürecin de en kısa zamanda sorunlar aşılaraktan olumlu bir şekilde bitirilmesi ve İsveç'in de ‘güvenliğin bölünmezliği’ ilkesine de uygun bir şekilde, NATO’nun kuzey kanadındaki güvenliği pekiştirecek bir şekilde onun da üyeliğinin gündemimize gelerek onaylanmasını dilediğimizi de vurgulamak istiyorum.

"TERÖRÜ DESTEKLİYORLAR"

MHP Milletvekili İsmail Özdemir “Millî güvenliğimize yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerinin neredeyse tamamını NATO üyesi ülkelerin desteklediğini görüyoruz.” dedi. Özdemir, şöyle sürdürdü: