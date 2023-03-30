Doğu Perinçek'ten milletvekillerine çağrı: "NATO'ya evet oyu PKK'ya FETÖ'ye evet oyudur"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM'deki Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin onaylanması yönündeki oylamaya ilişkin milletvekillerine çağrıda bulundu.

Perinçek çağrısında şunları söyledi;

- Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yüce kişiliğine sesleniyorum: Sayın Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, NATO’nun doğuya doğru genişlemesi NATO’nun Türkiye’ye doğru genişlemesidir. NATO tehdidinin, NATO tehlikesinin doğuya doğru genişlemesidir. O nedenle tarihi bir oylama yapacağız. Bu oylamada NATO’ya verilen evet oyu Türkiye’ye yönelen tehdide boyun eğme oyudur. Bu oylamada NATO’ya evet FETÖ’ye evettir. Çünkü hepimiz biliyoruz, yaşadık 15-16 Temmuz 2016 gecesi Türkiye NATO darbesiyle göğüs göğüse geldi. NATO insanlarımızı, askerimizi, polisimizi şehit etti. NATO PKK’yı destekliyor. NATO FETÖ’yü destekliyor. NATO, ABD’nin bizim gibi NATO üyelerini kontrol örgütüdür. Bu tecrübeyi en derinden Türkiye yaşadı. 12 Mart 1971’ de NATO darbesiyle Türkiye’ye yön verildi. 12 Eylül 1980’de yine NATO darbesiyle Türkiye dünya pazarlarıyla bütünleşme sürecine sokuldu. O nedenle NATO Türkiye için tehdittir. Zaten Türkiye halkı da NATO’yu ABD’yi düşman olarak görüyor.