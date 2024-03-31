İçişleri Bakanı Yerlikaya oyunu kullandı

Bakan Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya oyunu kullandı
Editör: Yağmur Biçen
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

 Yerlikaya oyunu kullanmasının ardından:

"Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm seçimin yönetimi, nihai kararlar Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak seçim sonrasında oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve bu işin tamama ermesi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# 31 mart seçimleri # Ali Yerlikaya
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