İmamoğlu o isimlerle yemekte buluştu! Tartışmalı değişim yemeğinde kimler var?

CHP'de koltuk kavgası sürüyor. İsimler üzerinden yürütülen değişim tartışlarının ana odağındaki İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde gizli bir toplantı yapmış, toplantı kaydının ortaya çıkmasıyla çok konuşulmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı kampanyada yeni bir adım atan İmamoğlu, Beylikdüzü'nde bir kafede yeni bir toplantı düzenledi.

BARIŞ YARKADAŞ EKREM İMAMOĞLU'NUN O FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

TV100 ekranlarında konuşan Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir kafede, Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile buluştuğunu söyledi. Yarkadaş, toplantıda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğunu belirtti. Yarkadaş, yemek sonrası çekildiğini söylediği bir fotoğrafı da paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU 10 AĞUSTOS'TA DUYURACAK

Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun değişim manifestosu üzerinde çalıştığını öne sürdü. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun 10 Ağustos'ta manifestoyu açıklayacağını söyledi.

ÖNDER SAV'DA EKREM İMAMOĞLU'NUN EKİBİNE KATILACAK

Açıklamalarını sürdüren Barış Yarkadaş, Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun ekibine katılacağını belirtti. Yarkadaş, "Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım." ifadelerini kullandı.