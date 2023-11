İsrail Zulmü Muş’ta Düzenlenen Büyük Gazze Yürüyüşü'nde Protesto Edildi

Muş’ta düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü"nde İsrail protesto edildi. Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, "Bu savaşı mücahitler başlatmadı, ülkemizi işgal edenler başlattı. Osmanlı Devleti Filistin’den çekildikten sonra başladı, şimdi başlamadı. Savaşı başlatanlar her gün Mescidi Aksa’ya hakaret edenlerdir" dedi.

Mescidi Aksa Ümmetin Cihadıdır

Muş’ta Cuma namazının ardından belediye önünde bir araya gelen Mescidi Aksa Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenledi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Belediye meydanında toplananlara Arapça hitap eden Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri’nin konuşmasını, Mescidi Aksa Platformu üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Şen, Türkçe tercüme etti. Tekruri, "Kudüs’te şahitlik ediyor ki sizler Selahattin Eyyubi’nin yanındasınız. Sadece Allah için gücümüzü bir araya getirip birlik olmalıyız. Mescidi Aksa ümmetin cihadıdır. Tufanı Aksa ümmetin davasıdır, sadece Filistin’in değil sizin de davanızdır. İşte bu Mescidi Aksa tufanını başlatan yiğitlerimiz, Peygamber Efendimizin izinde yürüyorlar. Ashabın yolunda ilerlemek için bu savaşı başlattılar. Bu savaşı mücahitler başlatmadı, ülkemizi işgal edenler başlattı.

Düşmanın Deliler Gibi Saldırması Aldığı Yaradan Dolayıdır

Osmanlı Devleti Filistin’den çekildikten sonra bu savaş 1940’lı yıllarda başladı, şimdi başlamadı. Savaşı başlatanlar her gün Mescidi Aksa’ya hakaret edenlerdir. Her gün bu aşağılık Siyonistler pis ayakkabılarıyla mescidimize gidiyorlar, mescidimize hakaret ediyorlar. Muş halkı, düşünün ki Siyonist askerler, kız kardeşlerimizi, annelerimiz Mescidi Aksa’dan yerlere yatırıyor saçlarından çekiyor, onların namusuna el uzatıyor. Ne yapsın bu mücahitler, sussunlar mı? Her gün Yahudiler kamp ve evlere saldırıyor. Oraları Müslümanların başına yıkıyorlar. Çocuklarımızı kadınlarımızı ve yaşlılarımız katlediyorlar. Yakında sizlerde bu cihada daim olacaksınız. Bu ümmetin her bir ferdi layık olduğu gibi mescide sahip çıkacak. Düşmanın deliler gibi saldırması aldığı yaradan dolayıdır” dedi.

Belediye meydanında toplanan kalabalık, İstasyon Caddesi’nden İmamı Şafi Camisi’ne kadar yürüyerek, İsrail’i protesto etti. Dev Filistin bayrağının açıldığı yürüyüşe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.