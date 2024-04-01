İşte Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti: Sadece 3 oy aldı

31 Mart seçimlerinde yeni bir rekor yaşandı. Yerel seçimlerde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seçime giren Güç Birliği Partisi, 3 oyla Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti ünvanına sahip oldu.

Partinin adayı ise Mustafa Doğramacı idi.

Parti sadece tek bir ilçede seçime girdiği için seçimi 3 oyla da tamamlamış oldu.

BOLU'DA KİM KAZANDI?

Bolu'da CHP'nin Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, 53 bin oy sayısı ve yüzde 52 oy oranı ile şehirde tekrar başkan seçildi. Ak Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ise 29 bin oy ile yüzde 28 oy aldı.