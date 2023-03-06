İyi Parti'den İmamoğlu ve Yavaş ısrarı: İşte yeni öneri

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları önerisini sunduğunu bildirdi.

Zorlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Merkez Ek Binası'nda Akşener'i ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in milletin sesi ve iradesi olma sorumluluğunu en başından beri duyduğunu ve bu bilinçle hareket ettiğini belirterek şöyle konuştu:

- Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı ve kapsayıcı, milletimizi yeniden heyecana sevk edecek bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. 2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarıya yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz.