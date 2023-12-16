İyi Parti'de "İşbirliği" Krizi! Adaylığı İptal Edildi

İyi Parti'de seçim öncesi karışıklık devam ediyor. İstifalarla çalkalanan İyi Parti'de "ittifak" meselesi de büyük çatlaklar oluşmasına neden oldu. Bazı isimler Meral Akşener'in ittifak tutumu sebebiyle partiden ayrılırken, İyi Parti'den Trabzon Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilen Ayhan Pala da "İşbirliği şart" şeklinde paylaşım yaptı. Pala'nın o paylaşımı İyi Parti'de tepkiyle karşılandı.

Ayhan Pala'nın Paylaşımı Tepki Topladı

Ayhan Pala'nın paylaşımı sonrası İyi Parti harekete geçti. İyi Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, Pala'nın adaylığının iptal edildiğini belirtti. Başkan, "Vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz" dedi. Fatma Başkan açıklamasında şunları belirtti:

- Başkan adayımız Sayın Pala’nın adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından birtakım paylaşımlar yaparak Ortahisar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliğinin şart olduğunu deklare etmesi süreci şaşkınlıkla karşılamamıza sebep olmuştur. Ortahisar ilçemizde iş birliği yapılıp yapılmayacağı Ortahisar ilçesine Belediye Başkan Adaylığı için başvuru yapan ve adaylığı açıklanan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi mesnetsiz bir açıklamadır. Biz bu yola cesurlar hareketi olarak çıktık. Siyaset emek ve cesaret ister. Sayın Pala’nın adaylığı açıklandıktan sonra yapmış olduğu görüşmeler ve bu görüşmeler sonucunda baskılanmış talepler sanırım böyle bir yola başvurmasında etkili olmuştur. Lakin bu ve benzeri açıklamaları Belediye Başkan Adayı tarafından yapılması iddiasız bir aday olduğunu seçim sürecine başlamadan görmemize vesile olmuştur.

Fatma Başkan sözlerine şu ifadelerle devam etti:

- Vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz” diyen Başkan, “Partimizin yetkili kurullarının aldığı karara saygısızlık ve İl Başkanlığımızın yetkisi dahilinde olabilecek çalışmalara sosyal medya üzerinden ön alma tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığımız Sayın Ayhan Pala’ya sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Ortahisar ilçemizi yönetmek için başvuruda bulunan çok değerli aday adayı arkadaşlarımızdan vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz. Ortahisar ilçemiz için seçimlerde ilk önce kendine inanan ve sonrasında da Ortahisar ilçemizi İYİ belediyecilikle buluşturacağına projeleriyle vatandaşımıza deklare eden adayımızı siz değerli hemşerilerimizle paylaşacağız.

Ayhan Pala'dan Açıklama Geldi

Fatma Başkan'ın Pala'nın adaylığının iptal edildiğini belirtmesinin ardından Ayhan Pala da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pala paylaşımında adaylıktan çekildiğini belirtti. Pala açıklamasında şu ifadelere yer verdi: