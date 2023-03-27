İyi Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hamlesi

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, seçim takvimine göre cumhurbaşkanı geçici aday listesinin yarın açıklanacağını anımsattı.

"Bununla ilgili YSK temsilcimiz Mustafa Tolga Öztürk'e olası Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine ilişkin, Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na ilişkin ilgili maddeleri, teknik detayları içeren dilekçemizi bugün verdik." diyen Poyraz, Erdoğan'ın adaylığının YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanacak listede yer alması durumunda itirazlarına yönelik dilekçenin işleme aldırılacağını ifade etti.

Poyraz, bir soru üzerine başvuruyu herhangi bir muhalif duruşla yapmadıklarını belirterek, "Hepimizin tabi olduğu Anayasa'nın ve ilgili mevzuatların gereği olarak biz bu başvuruları yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şu anki döneminin "ikinci dönem" olarak ilan edildiğini aktaran Poyraz, "Anayasa yapıcı" konumda olan iktidarın bunu unutmuş olma ihtimali bulunmadığını kaydetti.

Poyraz, şöyle devam etti:

- Cumhurbaşkanının en fazla iki defa seçileceği hususu ilk defa 2007 yılında Anayasamızda yer aldı. 2017'de yapılan değişiklikte de bu hususta bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla şu anda hepimiz biliyoruz ki ilk olarak 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre bundan sonraki seçimde de üçüncü kez adaylığı söz konusu olacaktır. Anayasa'da da bu çok net bir şekilde ifade edilmiştir.

Poyraz, "Geçici listede Erdoğan'ın adının olmayacağını ümit ettiğini" belirterek, "Sayın genel başkanımızın da kendisiyle istişare ettik, kendisine de dilekçenin ve başvuruların arzları yapıldı. Bu bir siyasi tavır değildir, hukuki tavırdır." diye konuştu.