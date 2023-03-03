İyi Parti'nin cumhurbaşkanı toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart'ta duyuracağını açıklayan Altılı Masa toplantısının ardından İyi Parti konuyu görüşmek için gece saatlerinde olağanüstü toplandı. Toplantının ardından bir açıklama gelmedi.

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı toplantısı sona erdi
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi.

Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.

Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.

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