İzmir'de değil İstanbul'da çalışacak! Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek

Gaziosmanpaşa'da eski Gaziosmanpaşa stadının yerine yapılan tesislerin açılış törenine katılan Ekrem İmamoğlu konuşması sonrasında sahneye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hakan Bahçetepe’yi davet etti. Tunç Soyer'in sahneye çıkmasından sonra İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün bana sürpriz yaptı; değerli dostum, İzmir'de çok başarılı işlere imza atmış ve bugün de bana destek olmaya gelmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer burada. Tunç başkanımız benimle İstanbul'da biraz çalışacak."

"Tabii İzmir'de işleri var, oraya dönecek. İnşallah İzmir'de kazanmamız için de çalışacak. Bütün büyükşehirlerde, her yerde iddiamızı ortaya koyacağız. Aynen İstanbul'un bütün ilçelerinde iddia ortaya koyacağımız gibi. Sonuçta memleketimiz kazanacak. Biz 5 yıl boyunca Tunç Bey gibi 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla kader birliği yaptık."

TUNÇ SOYER NEDEN İMAMOĞLU'NUN ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR?

CHP'nin, DEM Parti'ye en yakın isimlerinden olan Tunç Soyer'in, İmamoğlu'nun çalışmalarına destek vermesi dikkat çekti. İzmir'de sık sık DEM Parti (HDP) ile etkinlik yapan Soyer'in, Burcu Köksal'ın "DEM Partililer hariç belediyenin kapısı bütün partilere açık olacak" çıkışından sonra çıkan krizin hemen ardından İstanbul'a gelmesi, "CHP Dem Parti ile ilişkileri güçlendirmek için Tunç Soyer'i sahaya sürdü" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Soyer'in İzmir'de CHP'nin seçim çalışmalarına katılmamış olması da dikkat çeken bir başka unsur.