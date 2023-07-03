Kemal Çiçek kulis bilgisi verdi: "İmamoğlu olağanüstü kurultay için 200 imza toplayamadı"

Yakup Aslan'ın sunduğu Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programında CHP içerisinde yaşanan değişim çağrıları masaya yatırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP içerisindeki çağrıları da değerlendirilen programda, Hukukçu Kemal Çiçek şunları ifade etti:

- Bugün itibariyle mahalli seçimlerde tamamen büyükşehir belediye başkanları müdahil olmuş vaziyette. Delagasyonu altın tepside Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacaklar. Bakın kulis bilgisi olarak söylüyorum, Ekrem İmamoğlu 200 küsür imzayı toplayamamış vaziyette. Bulmuş olsalardı olağanüstü kurultayı zorlayacaklardı. 200'e dahi varamadılar. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu istediği gibi delegasyonu belirleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu her seçimde hezimete uğradı ama partisinden güçlenerek çıktı.