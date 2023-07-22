Kılıçdaroğlu-Özdağ gizli protokolü krize neden oldu! Altılı Masa ortaklarından tepki

CHP Genel Başkanı, "Evet var. İkimizin arasında imzalandı" dedi ancak içeriğe ilişkin bilgi vermekten kaçtı. Ortaklarından ise sert tepkiler geldi.

Tartışmalar bu açıklama ile başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden 6'lı masada krizler bitmek bilmiyor. Seçim öncesi yapılan "gizli" anlaşmalar ortaya çıkarken, bunlardan bir tanesi de CHP ile Zafer Partisi arasında yapılan protokol oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dile getirdiği “İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT Müsteşarlığı Zafer Partisi’ne verilecek” şeklinde oluşturulan protokol CHP tarafından yalanlanmıştı.

Parti sözcüsünün sözlerini boşa çıkartan açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında protokolü itiraf etti ancak içeriğini vermekten kaçındı.

- O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür. Kamuoyuna açık bir protokol Faik Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. Sayın Özdağ ve Sayın Oğan'la ilgili yaptığım görüşmelerden diğer parti liderlerinin haberi vardı. Protokolden yoktu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol, ittifak masasını yeniden kızdırdı. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından tepki gösteren bir açıklama yaptı.

- Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi?

İyi Parti'de bir tepki de Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmazdan geldi. Yılmaz, "Kendi adıma, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem ve eleştiri yüklü bir mesaj paylaştı. Özcan, "Başka hiçbir söz, seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sn. Kılıçdaroğlu! İyi ki olmamış!" çıkışını yaptı.

İyi Partili Turhan Çömez'in açıklamasına Ümit Özdağ'dan hızlı yanıt geldi.