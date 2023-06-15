Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı: Nurşirevan Eliçi'den Tuncay Özkan'a işte o isimler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı. Görevden alınanlar arasında Nurşirevan Elçi, Tuncay Özkan gibi isimler de yer alıyor.
CHP Basın Birimi, danışman ve başdanışmanların görevlerinin dün itibarıyla sonlandırıldığını açıkladı.
Açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEda Ece'ye tepkiler dinmiyor! DEVA Partili Metin Gürcan'a hapis cezası! İhtisas komisyonlarının başkanları belli oldu Daimi Ortak Mekanizma Ankara'da toplandı