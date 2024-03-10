Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri

CHP ve Ak Parti adaylarının seçim çalışmaları birbirine gönderme yaparak geçiyor. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar’daydı, hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı. Kurum, “Bu tembel başkan kar yağdı İstanbul’dan kaçtı, sel oldu İstanbul’dan kaçtı İstanbul’u unuttu“ dedi.