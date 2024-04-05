Mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesine Vatan Partisi'nden sert tepki!

Van’da belediye başkanlığı mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesine Vatan Partisi itiraz etti. Vatan Partisi avukatları, kararın yeniden değerlendirilip iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verdi.

Mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesine Vatan Partisi'nden sert tepki!
Editör: Gürkan Demir
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Van’da belediye başkanlığı mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesine Vatan Partisi itiraz etti. Vatan Partisi avukatları, kararın yeniden değerlendirilip iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe verdi. Dilekçede, Anayasa’nın 76’ıncı maddesine göre, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin belediye başkanı olamayacağı belirtildi.

Vatan Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun Van Belediye Başkanlığı için görev mazbatasını PKK’nın siyasi kolu DEM Parti’ye veren kararına itiraz etti.

İtiraz için Vatan Partisi Hukuk İşleri Bürosu, Yüksek Seçim Kurulu’na bir dilekçe sundu. Dilekçede DEM Partili Abdullah Zeydan’ın daha önce PKK’ya yardım etmek ve propagandasını yapmak suçundan aldığı 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasına işaret edildi.

Terör hükümlüsü bir kişinin belediye başkanı olamayacağı belirtilen dilekçede, DEM Partili Zeydan’a mazbata veren kararın iptali istendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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