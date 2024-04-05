Filistin halkı için "Kudüs Günü" düzenlendi

Müslüman ülkeler Ramazan ayının son cumasında, Filistin halkı için ilan ettiği "Kudüs Günü" kapsamında bir dizi program düzenliyor. İran'ın Ankara Büyükelçiliği de Kudüs konulu toplantının bu yıl ikincisini yaptı.

Editör: Seda Akyüz

Müslüman ülkeler Ramazan ayının son cumasında, Filistin halkı için ilan ettiği "Kudüs Günü" kapsamında bir dizi program düzenliyor. İran'ın Ankara Büyükelçiliği de Kudüs konulu toplantının bu yıl ikincisini yaptı. İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İsrail'in saldırılarını durdurmak için operasyonel kararlılığa işaret etti.

İran’ın başkenti Tahran’da yapılan "Dünya Kudüs Günü" etkinliklerinin bir benzeri de Ankara’da düzenlendi.

İran Büyükelçiliği Ankara'da bu yıl ikinci kez "Kudüs Işığında Vahdet" etkinliği yaptı. Etkinlikte, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da yer aldı.

Katılımcılara hitap eden İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 31 Mart akşamı yaptığı görüşmeye dikkat çekti.

Dünya Kudüs Günü kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bir mesaj yayınladı. Perinçek, mesajında bugünkü koşullarda Kudüs Günü’nün daha büyük bir anlamı olduğunu kaydetti:


"Hamas liderliğinde kahramanca mücadele veren Filistin halkıyla bir olma görevi omuzlarımızdadır. Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya devletleri olarak Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki ABD ve İsrail güdümlü etnik bölücü ve tekfirci terör örgütlerini ortak silahlı harekâtla etkisiz hale getiririz. Bağımsız, egemen, toprakları bütünleşmiş, Doğu Kudüs başkentli Filistin Devleti’nin kuruluşunu sağlayacak; Türkiye, İran, Irak, Suriye, Rusya hatta Çin’in toprak bütünlüğünü koruyacak; ABD-İsrail destekli her türlü terör örgütünü bertaraf edecek ve emperyalist-Siyonist saldırganlığı durduracak yegâne plan budur."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kudüs # etkinlik # filistin
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