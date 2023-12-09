MHP'de Seçim Tartışması! Bahçeli Saffet Sancaklı Hakkında Konuştu

Ankara'da parti içinde tartışmalar bir yenisi daha eklendi. CHP'deki değişim çalkantısı, İyi Parti'deki yolsuzluk, taciz iddiaları derken MHP'de de seçim tartışması başladı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 2024 seçimlerinde MHP’ye en azından bir belediye verilmesi gerektiğini söyledi. Olmaması halinde ise "Beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler" açıklamasını yaptı.

Sancaklı, Cumhur ittifakı'nın aksi takdirde Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybedeceğini ifade etti. Sancaklı'nın bu sözlerine MHP Genel B:aşkanı Devlet Bahçeli'den yanıt geldi. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" dedi.