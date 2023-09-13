Ömer Çelik'ten BM çağrısı

Ak Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı tamamlandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından açıklama yaptı. Gündemde yine Tahıl Koridoru vardı. Sözcü Ömer Çelik tahıl girişimlerinin sürdüğünü açıkladı. Çelik, Rusya'nın alternatif tahıl planını uygulamadan önce Birleşmiş Milletler inisiyatifiyle ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.

ÖMER ÇELİK'TEN BM ÇAĞRISI

Sözcü Çelik, Karadeniz'de Birleşmiş Milletler'in kontrolünü isterken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Türk askeri ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasındaki çatışmalar sürüyor. Çelik, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin Birleşmiş Milletler'den yalnızca tedbir talep etti.

BM Barış Gücü'nün şunu değerlendirmesi gerekiyor, orada meşru tek bir otorite yok. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin esas alındığı faaliyet yürütürlerse büyük bir yanlış yaparlar. BM bu konuda bir soruşturma yapacağını ifade etmiş. Bu soruşturmanın neticesinde sorumlu olanlara gereken tedbirin uygulanmasını beklediğimizi ifade etmek isterim.

Çelik, açıklamasının devamında CHP'yi terör örgütlerine karşı duramadığı için eleştirdi. CHP'nin kurumsal olarak teröre karşı bir duruş sergileyemediğini vurguladı. ''CHP'nin terör karşısındaki kurumsal bağışıklık sistemi çökmüştür. Kurumsal açıdan bağışıklığını kaybetmiştir.''





