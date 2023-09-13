Ömer Çelik'ten BM çağrısı

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tahıl Koridoruyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sürecin Birleşmiş Milletler ile yürütülmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör karşısında zaafiyetleri olduğunu da kaydetti.

Ömer Çelik'ten BM çağrısı
Ömer Çelik

Ak Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı tamamlandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından açıklama yaptı. Gündemde yine Tahıl Koridoru vardı. Sözcü Ömer Çelik tahıl girişimlerinin sürdüğünü açıkladı. Çelik, Rusya'nın alternatif tahıl planını uygulamadan önce Birleşmiş Milletler inisiyatifiyle ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücret bu iki sayıdan biri olacakAsgari ücret bu iki sayıdan biri olacakEkonomi

ÖMER ÇELİK'TEN BM ÇAĞRISI

Sözcü Çelik, Karadeniz'de Birleşmiş Milletler'in kontrolünü isterken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Türk askeri ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasındaki çatışmalar sürüyor. Çelik, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin Birleşmiş Milletler'den yalnızca tedbir talep etti.

BM Barış Gücü'nün şunu değerlendirmesi gerekiyor, orada meşru tek bir otorite yok. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin esas alındığı faaliyet yürütürlerse büyük bir yanlış yaparlar. BM bu konuda bir soruşturma yapacağını ifade etmiş. Bu soruşturmanın neticesinde sorumlu olanlara gereken tedbirin uygulanmasını beklediğimizi ifade etmek isterim.

Ömer Çelik'ten BM çağrısı - Resim : 2

Çelik, açıklamasının devamında CHP'yi terör örgütlerine karşı duramadığı için eleştirdi. CHP'nin kurumsal olarak teröre karşı bir duruş sergileyemediğini vurguladı. ''CHP'nin terör karşısındaki kurumsal bağışıklık sistemi çökmüştür. Kurumsal açıdan bağışıklığını kaybetmiştir.''



# Ömer Çelik # ak parti # bm # chp # Birleşmiş milletler
Çok Okunanlar
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Yabani dizisi nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor?
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Öne Çıkanlar 🔥 Rusya AÇIKLADI: Ermenistan Karabağ'ı Teslim Etti! ABD Tanımıyorum Dedi! 🔥 Rusya AÇIKLADI: Ermenistan Karabağ'ı Teslim Etti! ABD Tanımıyorum Dedi! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! SON DAKİKA! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! SON DAKİKA!