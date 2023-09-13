Asgari ücret bu iki sayıdan biri olacak

Yıl sonuna yaklaşırken, birçok insanın merakla beklediği konu asgari ücret zammı oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu zammın ne kadar olacağına dair beklentiler artarken, vatandaşlar araştırmalarına başladı.

ARALIK AYINDA ASGARİ ÜCRET TeSPİT KOMİSYONU TOPLANACAK

Finans7'nin haberine göre 2023 yılı Aralık ayının ilk günlerinde işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımı ile asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak toplantıların sonunda 2024 yılı asgari ücreti belirlenecek. Aralık ayının sonunda asgari ücret belli olacak.

Gelen son dakika bilgilerine göre asgari ücrette 2 rakamın öne çıktığı bildirildi. Orta Vadeli Plana baktığımızda sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak verildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi, asgari ücret zammını da etkileyecek.

ARTIK HEDEF ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ZAMMI YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen gün katıldığı bir programda açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında artık maaş zamlarının enflasyon beklentisine göre yapılacağını söyledi. Bakan Şimşek, hedef enflasyona göre yapılacak zamlarla memur, işçi ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.

Şimdiye kadar açıklanan enflasyon 2 aylık yüzde 19.44 oldu. Temmuz ayında 9.49 ve Ağustos ayında 9.09 gelen enflasyona Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da eklenecek.

2023 Ocak ayında 8 bin 507 TL seviyesinde olan asgari ücrete 2 bin 895 lira zam gelmiş ve maaş 11 bin 402 liraya çıkarılmıştı. Şu anda hala asgari ücret bu seviyede.

OVP'de yer alan yıl sonu enflasyon tahminlerine baktığımızda asgari ücretin 15 bin 707 TL olacağı bildiriliyor. Memur zammı kadar bir maaş zammı olması durumunda ise asgari ücretin 17 bin 41 lira olacağı bildirildi.