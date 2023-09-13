Tavuk eti üretiminde artış! TÜİK son verileri açıkladı

Tavuk eti üretimi temmuzda arttı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 194 bin 912 tona ulaştı. Tavuk yumurtası üretimi de yükseldi.

Tavuk eti üretiminde artış! TÜİK son verileri açıkladı
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Tavuk eti üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, temmuzda 194 bin 912 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 3,3, aylık bazda yüzde 10,8 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 6,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Bu dönemde 1 milyar 682 milyon 907 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

Temmuzda kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 105 milyon 386 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi ise aynı dönemde yüzde 11,4 azalarak 4 bin 7 ton oldu.

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