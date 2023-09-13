37 bombalı saldırı önlendi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin güvenlik alanındaki hedefini yineledi ve göreve başlamasının ardından geçen 90 günün terörle mücadele bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanı PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol maskeli terör örgütlerine yapılan operasyonların ayrıntılarını anlattı, önlenen terör saldırılarının sayısını da paylaştı.

Son 90 günde, terör örgütlerine yönelik İHA, SİHA ve İKU'larla 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, "Toplam 43 bin 490 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda, 40'ı teslim 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı, 258 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Bu dönemde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 818'i şehir, 41 bin 66'sı kırsalda olmak üzere 41 bin 884 operasyon yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şöyle devam etti:

- Kırsalda gerçekleşen operasyonların 20'si büyük, 137'si orta, 40 bin 909'u küçük operasyonlardı. Gerçekleşen tüm operasyonlarda 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın 27'si ölü, 149'u sağ, 38'i teslim, 1299 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 312'si tutuklandı, 239'u hakkında adli kontrol kararı verildi. FETÖ'ye yönelik 1294 operasyon yapıldı. 1955 şüpheli gözaltına alınırken, 391 şüpheli tutuklandı, 333'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 260 operasyon yapıldı, 42 terörist etkisiz hale getirildi. 443 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 106’sı tutuklandı, 66'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 71 operasyon yapıldı. 2 terörist etkisiz hale getirildi. 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"Bu dönemde, 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi." bilgisini veren Yerlikaya, teröre katılım sayılarının "yok denecek kadar" azaldığını söyledi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Son 3 ayda düzenlenen bin 285 operasyonda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un pilot bölge olduğu düzensiz göç ile mücadelede devreye yeni giren ‘Mobil Göç Noktası’ uygulamasını da anlattı.

- Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğünde bir yabancıya kimliğini soruyor. Yabancı kimliğini ibraz ederse sorun yok. Yabancı eğer kimliğini ibraz edemiyorsa kolluk görevlimiz yabancıyı Mobil Göç Noktası'na davet ediyor. Mobil Göç Noktası'ndaki tercümanlar eşliğinde göç uzmanlarımızca, yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de Göç Net veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Burada düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancı ortaya çıkıyorsa kolluk görevlilerimizce Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüp teslim ediliyor. Dolayısıyla eskiden aynı durumdaki bu yabancılar ya polis merkezine ya da Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüyordu. Şimdi bu çalışmayla yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa zamanda tespit ediliyor.

Bakan Yerlikaya, son 90 günde yapılan operasyonların etkisiyse sıranın kendisine geleceği endişesiyle İstanbul’dan 89 bin 396 bin yabancının Türkiye’den ayrıldığını söyledi.