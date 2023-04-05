Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e "kurşun" tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Mescid-i Aksa’ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim, her ramazan ayında bu şiddet gösterileri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her şart altında Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir, gereken saygının gösterilmesi gerekiyor.

- Dün önemli bir gelişme yaşandı. Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak, NATO genişleme perspektifinin bir parçası olarak, NATO üyesi oldu.

- Tüm bu süreç boyunca Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilkeler ve prensiplerin, bu katılım sürecine dönük ortaya koyduğu yöntemin aslında ne kadar tutarlı olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Finlandiya ve İsveç birlikte başvurdu. Ama biz burada Cumhurbaşkanımızın defalarca ifade ettiği gibi, terör konusunda tedbir almaları ve terörle mücadele konusundaki taahütlerini yerine getirmelerini belirttik. Finlandiya gerekli düzenlemeleri yaptı ve Türkiye onay verdi.

- İyi Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener’in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener’i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık.

- (Akşener'in açıklamaları) Bugünkü açıklamalar, Cumhurbaşkanımıza saldırı altında başka şeyleri örtbas etme çabasıdır. Bu Meclis, sağa sola mermi fırlatılacak, kurşun sergisi yapılacak Meclis değildir. Üslup konusunda hassasiyet isteyenin, kendi üslubuna dikkat etmesinde fayda var.